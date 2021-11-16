美國總統拜登與大陸國家主習近平16日上午舉行視訊會議。

大陸國家主席習近平今（16）日上午在與美國總統拜登的視訊會談上稱呼拜登為「老朋友」，不過尷尬的是，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）當天稍早才澄清，拜登並不將習近平視為老朋友。

拜登與習近平於今日上午8時45分進行視訊會談，在開場白中，拜登明確表示希望下次兩人可以「面對面」會談，就像從前在中國大陸旅行那樣。

習近平則回應，這是兩人頭一次用視訊方式會談，雖然「不如直接面對面」，「但也很不錯，看到老朋友感到很高興。」

不過令人尷尬的是，白宮發言人莎琪當天稍早才在記者會上澄清，拜登並不將習近平視為老朋友。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）15日表示，拜登並不將習近平視為「老朋友」。

根據白宮釋出的記者會逐字稿，一名記者提到，拜登夏天曾透露並不將習近平視為「老朋友」，這名記者提問莎琪如何描述拜登與習近平在這場會議上的關係？逐字稿指出記者會現場傳出笑聲，莎琪本人也笑出聲來。

莎琪笑著回應：「我可以證實，他仍不將他視為『老朋友』，所以仍保持一致。」

莎琪接續指出，拜登過去曾提過，他和習近平共處過，曾面對面對話，也因為這層關係，拜登認為在這場視訊會議上，他能和習近平坦誠對話，能夠提出美國關切的議題，「無論是安全、經濟、人權議題。」

莎琪強調，拜登與習近平的關係讓拜登有機會、能力以坦率的態度對待這場長達數小時的會議，能夠「直接、不退縮」，持續向前進。

文章來源：Remarks by President Biden and President Xi of the People’s Republic of China Before Virtual Meeting
文章來源：Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki, November 15, 2021

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