高端疫苗未獲國際認證，若要出國須重打符合國際認證的疫苗，引發台北市長柯文哲砲轟。對此，行政院長蘇貞昌表示，台灣因為疫情穩定，可提供試驗的病例太少，但現在已得到WHO補助可到第三國進行第三期試驗，政府對於疫苗的產製跟進入各國必須經過的程序，也會儘量協助國人同胞。

疫情指揮中心宣布，接種2劑高端疫苗後，有需要赴美國的民眾，可至醫療院所「混打」國際認證的AZ、莫德納、BNT疫苗，台北市長柯文哲15日直言，打高端是「白打了」，加打國際疫苗，這叫「重打」，因為高端不被國際社會承認，所以這不是「混打」。

對此，蘇貞昌今天表示，口罩跟疫苗都是重要的戰略物資，台灣是世界極少數能自己生產的國家，但因為疫情穩定，可供試驗的病例太少。他強調，國產疫苗已得到WHO補助，可以到第三國去進行第三期實驗；同時，政府對於疫苗的產製跟進入各國必須經過的程序，也會儘量協助國人同胞。

國民黨立委羅明才質詢時則詢問，針對春節返國的國人，行政院是否已準備好充足的防疫旅館因應返國潮？蘇貞昌表示，為了這件事他戰戰兢兢，昨天也親自主持相關部會的應對作業。

交通部長王國材則強調，隨著7＋7政策推出後，防疫旅館的房間數會釋出一批，有些原本是紅燈的會變黃燈或綠燈，整個觀光局與地方主管單位也都有連線，除了增加增加房間數之外，原本12月14日到明年1月31日的補貼，本來是1房1千，現在變1千500元，就是要讓防疫旅素更有意願投入供需行列。