澳洲辦事處露珍怡（Jenny Bloomfield）代表於15日訪拜會高雄市政府，與市長陳其邁就雙語教學合作、文化、經貿、綠色能源、生技產業等議題進行討論。陳其邁表示，會中也特別拜託代表能協助台灣，儘速加入CPTPP組織。

澳洲辦事處露珍怡代表15日拜會高雄市政府，雙方談了哪些議題，高雄市長陳其邁16日受訪表示，雙方會談主要是談高雄市立美術館今年展出的「泛․南․島藝術祭」，昨日是禮貌性拜會；另外，就是他擔任行政院副院長期間，也曾經在行政院與澳洲討論合作，有關防疫物資與科技防疫的相關合作事項，所以新任的澳洲代表來，是先在感謝當時雙方台澳之間對於防疫的合作，還有經貿、文化深化的交流。

陳其邁提到，當然最重要的也特別感謝他們，不管是在世界衛生組織大會，澳洲多次為我們仗義執言，給我們支持表達感謝，也特別拜託他們協助台灣儘速加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，能夠讓經貿快速整合，能夠增加與CPTPP會員國更綿密的經貿交流。

他說，澳洲對於台灣現況非常了解，也樂於幫助台灣能夠加入CPTPP與其他的國際組織，也談到南海與台海的區域安全議題，陳其邁提到：「不管是美國、日本、澳洲、台灣，其實對於台海地區的和平穩定都是大家共同的目標，我也希望就一些區域安全的，例如海難的救助，或者是在相關人道救援，應該可以有更多合作機會。」