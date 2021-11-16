逢甲男大生遭3名瑪莎拉蒂惡煞痛毆引起社會關注，惡煞的家族企業、背景與前科逐一曝光，連涉入的博弈集團也遭破獲，涉及利益層面廣泛，恐影響全台地下賭博市場，每天破百億的下注金，有網友擔心若惡煞背後勢力東山再起，男大生恐遭報復、有性命安危疑慮，畢竟「有錢能使鬼推磨」。

1名網友在Dcard上發文表示，男大生遭圍毆昏迷後現已恢復、狀況逐漸好轉，3名惡煞的背景被一一起底，主嫌張敦量的家族企業受波及，參與的地下博弈集團也被警方破獲，該網友說「不是不相信台灣的司法體系，只是有錢能使鬼推磨，等他們在東山再起時，誰又能保證他們的性命平安呢？」

該網友認為該男大生之後會被報復的「可能性極高」，希望台中治安能夠徹底改善，「不要只會作秀，有人關心就處理，沒人在乎就當不知道，好好整頓一下了，好嘛」；但男大生母親曾說過，事件發生後一度想搬離台中，憂心日後遭到報復，而惡煞家屬的道歉猶如作秀，她真的感受不到對方有想負責任。

有網友擔心若惡煞背後勢力東山再起，男大生恐遭報復、有性命安危疑慮，畢竟「有錢能使鬼推磨」，希望台中治安能徹底改善。（翻攝自Dcard）

男大生母親曾提及事件結束後會搬到鄉下，「那裏比較有人情味，等到判決出來，希望嫌犯受到嚴厲懲處、不要保釋、釋放」，強調3名惡煞必須接受嚴厲法律制裁；台中市長盧秀燕說，「台中治安不容挑戰和破壞」，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，全面破獲背後犯罪集團，「嚴查重辦除惡務盡」。