時力立委陳椒華、王婉諭、邱顯智今日召開記者會表示，許多跟騷行為都是從輕微狀態演變成惡質結果，行政院提出的《跟蹤騷擾防治法》草案，不但在構成要件上限定性或性別，也僅著重於結果而非動機，根本是為德不卒，應該再加研擬，訂定真正保護民眾的法令。

陳椒華指出，政院版《跟騷法》草案第3條將「跟蹤騷擾行為」，增加「與性或性別有關」的限制，但從立法目的來看，跟蹤騷擾行為的要件，本來就不必限於「與性或性別有關」，政院的作法讓人不解。

王婉諭說，政院版《跟騷法》草案第5條規定，被害人需符合兩項要件才能向法院聲請保護令，第一是警察機關已對跟騷行為人為書面告誡；第二，書面告誡兩年內仍有跟騷行為。

王婉諭表示，在實際案例上，被害人有可能在受騷擾的初期階段便報警，也可能是在獨自忍受一段時間後，才尋求公權力保護。若還要等警方先書面告誡後，且要行為人再次有相關跟蹤行為，才能向法院聲請強制力更高的保護令，將提高行為人下手加害的可能性。

邱顯智主張，為了避免爭議，應該要明文規定，讓被害人在警察機關不發出書面告誡時的救濟方式。相較政院版草案，時力的修法版本，給予被害人更多保障，呼籲此案若在本周五院會進行表決前，執政黨能再多想想，以催生出真正能保護被害人的《跟騷法》。