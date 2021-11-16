被封為「翹臀金」的美國知名話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian），雖與嘻哈歌手前夫肯伊威斯特（肯爺，Kanye West）的感情生活讓人看得霧裡看花，網路上炒得沸沸揚揚，但金卡戴珊的心情似乎不受影響，仍受邀出席百億名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）的婚禮派對，超火辣的穿搭也使她一現身便成為全場矚目的焦點。

40歲的美國名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）是希爾頓飯店的繼承人之一，身價高達數百億，但私底下的她也常做出些驚人之舉，使與她相關的話題從不間斷。而感情生活相當精彩的她，除了在2003年曾流出與前男友的不雅片造成轟動外，前後還與3名對象訂婚又毀婚，如今情定交往一年、身價高達3500萬美金（約新台幣9.7億）的企業家男友卡特瑞恩（Carter Reum），也讓外界跌破眼鏡。

派瑞絲希爾頓11日於祖父巴倫希爾頓名下的1.5萬平方英尺豪宅中舉辦世紀婚禮、順利完婚，除了她在IG上曬出一系列絕美的透視婚紗照吸引人外，當天受邀賓客的穿搭也引起外界討論。其中，時尚名媛金卡戴珊所穿的黑色禮服最是吸睛。

只見公開的照片中，金卡戴珊穿著一件胸口鏤空至腰部的黑色修身禮服性感現身，大秀飽滿雙峰與腹部曲線，轉過身背部一樣鏤空若隱若現相當性感，瞬間搶走新娘好友派瑞絲希爾頓的風采，吸引超過519萬人讚。