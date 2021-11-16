一名新竹市的爸爸日前開車帶妻小出門，卻在等紅綠燈時，遭不明男姓機車騎士敲車窗示意降下窗戶，這名爸爸才剛降下車窗，不明男子竟往車內潑灑尿液，並露出詭異的笑容騎離現場。該名爸爸氣炸，趕緊報案也去做車內大清潔，怒火攻心之外也徵求除臭秘方。

帶著妻小出門買飯的爸爸在批踢踢發文，稱自己在14日在南大路等紅綠燈時，突然一名年約40左右的男子騎車過來，敲敲副駕駛玻璃，示意要把車窗降下，該名爸爸指出，本來只開了一條縫，但不明男子又示意再把窗戶降下點。沒想到才剛降下，一泡尿就潑進車內，讓全家人都嚇傻。

「看到小孩那麼害怕真的是越想越火。」該名爸爸車上還載著小孩，車內的嬰兒用品也全數報銷，已經將車子拿去大清潔兩次，但臭味仍然縈繞不散，讓他越想越火大，懷疑不明男子潑的尿液存放多日，根本預謀犯案。

該名爸爸回想自己生活單純，也完全無與人結怨也沒欠錢，但開車買個飯在鬧區都可以遇到這種事情，提醒大家要小心，他也擔心若嫌犯潑的不是尿液而是腐蝕性溶劑，後果不堪設想。同時該名父親也詢問網友有無去除臭味的秘方，車內臭味久久不散讓他相當頭大。

警方已受理該名父親報案，朝毀損、公然侮辱方向偵辦，目前已鎖定對象。網友們則紛紛留言驚呼「太噁心了吧！」「會氣死」，還有網友建議以後看到陌生人還是不要隨意開車窗，也有網友認真推薦可使用四級氨、木酢液除臭。