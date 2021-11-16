勞動部今天公布本周無薪假（減班休息）實施情況，截至今天為止共有2952家、實施人數2萬5534人，相較上周增加68家，人數增加1181人，勞動部表示，本周減班休息人數增加主要在支援服務業，又以旅行社等業別人數增加較多，甚至有部分旅行社實施一整個月減班休息，此次人數增加、推估是協商到期後，又再度實施導致。

勞動部統計指出，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為4至6個月，勞動部條件司司長黃維琛說，本期增加減班休息人數主要落在「支援服務業」，其中又以旅行社最嚴重，推估仍受邊境管制影響，無法團進團出，而且實施狀況嚴重，部分旅行社甚至全月要求勞工不用來上班。

黃維琛提及，至於其他業別如「住宿餐飲業」等，甚至提早結束實施減班休息，包括婚宴會館、大型連鎖吃到飽餐廳等，推測是看好未來景氣回溫；部分人力仲介業也看到開放印尼移工重新引進而停止實施，本期減少比率較多如藝術、娛樂及休閒服務業等，推測是指揮中心重新開放展演場所後再度恢復導致。