第一社會福利基金會所舉辦第11屆「名人愛獻館」近日開跑，包括JOLIN蔡依林、KEVIN老師、YUKI徐懷鈺、大S 徐熙媛、小S 徐熙娣、方馨、王湘瑩、吳翔震、宋芸樺、高敏敏、張鈞甯、梁舒涵、莎莎公主(鍾欣愉)、陳孫華老師、陳珮騏、黃子佼、黃沐妍、黃韻玲、劉香慈、顏以娜等共有20位藝人朋友響應，捐出25件包包義賣，為心智障礙家庭撐傘，將眾多包款標回家。

如第一社福服務的小瑜（化名）患有重度自閉症、智能障礙者，因為不會表達需求，就用身體的蠻力來回應不被理解的焦慮，以至家中電視等大型的電器、用品都沒有完整的，小瑜的行為問題是父母很大的壓力來源，因為家人不懂如何和他溝通，讓小瑜最後出現自傷和傷人的舉動，以達到他想要的目的，第一社福的老師教小瑜學習使用簡單的溝通圖卡和手勢來表達自己的需求，小瑜學會了溝通，行為問題也因此改善很多。

從第一屆就支持名人愛獻館的小S徐熙娣，多次攜手姊姊大S徐熙媛一同響應，希望邀請粉絲一起響應，幫助第一社福心智障礙者家庭；張鈞甯今年捐出Marni的方形印花十字紋小牛皮包，一起幫助童心寶貝們；蔡依林捐出一個美麗的寶格麗蛇皮紋路水桶包，守護心智障礙者家庭。

陳孫華捐出這款Givenchy的數字後背包，記錄著他曾在國外的美好工作經驗；彩妝大師Kevin老師則捐出Valentino日本限定櫻花粉包，盼幫助第一社福的孩子們；黃韻玲捐出的包是她前兩年跟小松美羽在威尼斯參展時買的一個紀念包，希望想做愛心的朋友，可以把它帶回家；黃子佼則捐出藍色的托特包，歡迎大家搶標帶回家。

宋芸樺挑選了一個毛茸茸的小包，可斜背、肩背，溫暖的氛圍適合秋冬季節；愛吃愛生活的莎莎公主（鍾欣愉）捐出的紅色後背包有一隻貓咪點綴，她祝福得標的粉絲在疫情之後，可以跟她一樣背著這個包包四處旅遊；營養師高敏敏今年捐出的是紅色包包，還附有漂亮的圖騰背帶，耐用也耐看的；徐懷鈺今年捐的是一個黑白撞色包包，希望大家一起幫助弱勢，讓世界更美好。

陳珮騏捐了4個包包，都是非常適合小資族的款式，她呼籲粉絲大家一起「愛接力，讓愛綿延」；吳翔震捐出的後背包是他去香港工作時在尖沙咀買的，他希望將自己認真工作、生活的活力傳遞給粉絲一起響應公益；黃沐妍捐出的登山小包曾陪她完成許多戶外活動，背上它就有魔力帶你前進大自然；王湘瑩捐出的豹紋包，款式大方、容量大，適合上班、逛街使用；已經連續2年參與捐包包的女力演員群，包含方馨、梁舒涵、劉香慈、顏以娜等人，分別捐出非常實用、有紀念價值的包包。

第一社福執行長賴美智說，面對逾千名服務對象複雜且多元的療育照護需求，需更努力籌集資源，幫助更多身障的孩子。捐款可洽第一社福基金會官網。