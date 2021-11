“橄想橄為共奮進,兩岸齊繪同心圓”。2021年11月13日,第九屆海峽青年節·第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽在福州市閩江公園南江濱沙灘球場圓滿落幕。本屆賽事打破草地賽事常規,是福州地區首次在沙灘上舉辦的橄欖球賽。兩岸橄欖球愛好者的共同參與和富有新意的比賽形式,為福州建設現代化城市增光添彩。

本次活動由福州市倉山區委員會、福州市倉山區人民政府主辦,福建省橄欖球協會、福州市橄欖球協會等單位承辦,臺灣中華海峽兩岸體育文化交流協會等單位協辦。

活動現場連線臺灣賽場,收到了來自因疫情無法到場的中華海峽兩岸體育文化交流協會以及眾多臺灣青年橄欖球人的真切祝福。所有來賓共同見證了福州市倉山區金港灣實驗學校、福州市第十中學等學校向臺灣青年教練員葉照祥、林政毅頒發橄欖球推廣顧問聘書。這既為福州橄欖球運動的發展注入了新鮮活力,也為臺灣青年來榕任教就業開闢了新的途徑。

本屆比賽吸引了25支來自兩岸橄欖球隊伍報名參賽。(主辦單位提供)

海峽兩岸青年英式橄欖球賽是福州規模最大的橄欖球賽。本屆比賽,邀請了在大陸的臺灣青年組隊同場競技,共有海峽兩岸聯合隊、福州虎揪隊等25支來自兩岸橄欖球隊伍報名參賽,設有撞式及觸式兩種競賽類型和多個組別。現場還有為臺灣青年觀眾傳授橄欖球運動等系列活動。

經過預賽和決賽的激烈角逐,在成年組撞式比賽中,福州虎揪橄欖球隊獲得冠軍;在觸式成年組比賽中,福建尚飛橄欖球隊獲得杯級冠軍,廈門颱風橄欖球隊獲得盤級冠軍,福州大學橄欖球隊獲得碗級冠軍,福州鐵路旋風隊獲得盾級冠軍;在觸式青少年高中組比賽中,福州華僑中學獲得杯級冠軍,福州十中獲得盤級冠軍;在觸式小學組比賽中,福州市倉山區金港灣實驗小學獲得杯級冠軍,永泰縣同安中心小學獲得盤級冠軍,長樂區實驗小學獲得碗級冠軍。

一年一度的海峽兩岸青年橄欖球賽,還是福建橄欖球界總結成果、共商發展的盛會。活動中,省、市橄欖球協會為今年新成立的長樂區實驗小學橄欖球隊、永泰縣同安中心小學等6支隊伍授旗。至此,在省、市橄欖球協會的共同努力下,福州已經有近20所中小學開展了橄欖球專案。由於在青少年橄欖球推廣中成績顯著,2021年9月,福建省橄欖球協會榮獲“2017-2020年度全國群眾體育先進單位”榮譽稱號,這是體育系統內最高規格的表彰。

場上是對手,場下是朋友。橄欖球宣導“One for all, all for one”的核心價值觀,是一項在國際上得到普遍認可的重要球類運動。中國橄欖球運動起步較晚,但近幾年發展迅速。在今年夏天舉行的東京奧運會上,中國女子七人制橄欖球隊成功晉級八強,取得了歷史性突破。

福建省橄欖球協會會長吳露生表示:“希望通過海峽兩岸橄欖球交流活動,更好地推動橄欖球運動的普及和推廣,這是我們肩負的責任和最高的願景。”