印度中印邊境興建世界最長最高戰略隧道

數以百計工人正快馬加鞭，致力完成官員口中印度最高，也最長的隧道。它連結了喀什米爾山谷與拉達克（Ladakh），也就是與中國和巴基斯坦接壤的區域。

據德國之聲（DW）報導，由於中國加強主張中印未定邊界「實際控制線」（LAC）沿線的主權，印度正在控制的克什米爾區加緊建梭吉拉（Zojila）戰略隧道，以縮短到拉達克的時間。如今印度已在拉達克打造了隧道，橋梁與道路所形成的網路，好在這低溫可達攝氏零下45度的高緯度酷寒地區迅速動員部隊。而這條身為相關大規模基礎建設最後一環的隧道，將穿越印度控管的克什米爾區梭吉拉，一直到所納瑪格（Sonamarg）。

印度官員說，高居3,485米的梭吉拉隧道預計將花費9.32億美元（近260億台幣）。它不僅將讓印度部隊在處理後勤上有更多的彈性，也可以把通過梭吉拉隘口的時間從3.5小時縮短為15分鐘。此外，負責建造的美嘉工程及基礎設施有限公司（Megha Engineering & Infrastructures Limited）說，這條馬蹄型雙向隧道也能把從巴塔爾（Baltal）到米納瑪格（Minamarg）的距離從40公里縮短為13公里。