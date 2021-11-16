大陸監管風暴席捲，中概股此前全線大跌，繼全球最大對沖基金橋水增持阿里巴巴、拼多多、百度、京東後，其他基金巨頭也開始增持中概股。

根據美國證監會（SEC）文件披露 ，高盛第三季大手筆買入大陸線上招聘平台「Boss直聘」母企看準網，使其成為高盛中國類資產第二大配置。

高盛亦增持新東方、好未來、全球市場行銷集團Stagwell、阿里巴巴和精銳教育等，分別較2021年第二季增持逾2837萬股、近2138萬股、近2095萬股、逾1747萬股和近1510萬股。

另外，美國最大退休基金加州公務員退休基金（CalPERs）第三季也加倉眾多中概股，包括網易、百度、嗶哩嗶哩、拼多多、中通快遞、百勝中國、蔚來汽車等 。

沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」（PIF）第三季則增持阿里巴巴和拼多多，並投資多支美股，當中建倉規模最大的是Lucid，持有公司10.2億股，持股市值達258億美元，在Lucid流通股佔比63％。