博客來今（16）日宣布推出「有聲書」、「影音．課程」服務，聯手近40家業者，提供超過1400件商品，讓讀者掌握零碎時間用耳朵聽讀，進一步打造華文市場最大、品項最完整的閱讀與學習電商平台。

「聽」經濟正夯，在台每五個人就有一人收聽Podcast。有聲書市場因Podcast興起帶來共伴效應，全球2020年規模已達到35億美元（約979億台幣），「聽書」成為一種新的閱讀方式。

博客來網站上，除了囊括紙本書、電子書、有聲書、影音．課程等多元閱讀版品，還有手機、耳機、音箱等視聽設備，博客來將打造全方位閱讀內容生態圈，幫助讀者展開「有聲有色」數位聽讀新體驗。 因應「聽」經濟和數位學習風潮，博客來與城邦出版集團、時報出版、鏡文學旗下的鏡好聽、親子天下、遍路文化等出版社、知識學習平台業者合作，推出有聲書、影音．課程服務，提供在地最多、類型齊全的數位內容，總數超過1400件商品，總時長約4000個小時／24萬分鐘，包含經典翻譯文學、華文創作等小說故事，以及商管說書、親子教養課程等，滿足重視自我成長的上班族各式專業、實用的學習需求。

跨裝置皆可聽讀，支援串流播放與下載離線使用，讀者只需下載一個博客來電子書App，透過手機、平版或電腦、就能隨時隨地善用通勤、運動空檔的零碎時間充電。 博客來有聲書以「朗讀聽書」為主，內容多是文學小說作品，不乏華文作家親自演繹，展現原汁原味的作品風貌，像是《老派少女購物路線》的洪愛珠、第20屆台北文學獎《滌這個不正常的人》的廖瞇。還有透過專業聲音演員詮釋，帶給讀者「聲」歷其境的閱讀體驗，如金鼎獎得獎書《鬼地方》、《火來了，快跑》等暢銷華文創作小說。還有「有聲童書」適合有育兒需求的家庭，在睡前或行車中輕鬆安撫孩子情緒。

「影音．課程」以「課堂講座」、「名人說書」為大宗，涵蓋親子教養、職場與投資、甚至藝術和健康保健等類型，方便隨時隨地展開線上學習，不僅是疫情間最佳的學習管道，多元課程更有機會讓全齡讀者找到適合自己的內容。如李崇建的《薩提爾的對話練習：從「好奇心」出發建立深度溝通》共24堂課，一堂課僅10分鐘左右，很適合忙碌但想要增進溝通力的人。