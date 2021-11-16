時碩工業第三季汽車零組件出貨雖受汽車客戶晶片短缺而遞延，但自行車、半導體及油氣探勘等工業用產品零組件出貨激增，航空零組件出貨也開始回升，第三季EPS從去年同期0.36元倍數增加至1.07元，創同期次高；前三季EPS也由去年同期1.08元幾乎倍增至2.14元，改寫同期第四高。時碩對第四季營運持審慎樂觀。

時碩第三季合併營收10.36億元，年成長24％、本業獲利逾1.0億元、稅後淨利0.77億元，年增214％、EPS回升至1.07元。前三季合併營收32.98億元、本業獲利2.01億元、稅後淨利1.52億元，EPS為2.14元。

時碩指出，時碩第三季受到車用晶片短缺有遞延出貨的情形，導致汽車銷售佔比下滑，產品銷售比重也有調漲，汽車傳動應用佔比為29％、汽車安全應用佔比為15％。自行車、上半導體設備及油氣探勘等工業產品零組件主要客戶拉貨力道穩健，工業應用銷售佔比提升至50％。隨著各國陸續施打疫苗，緩解Covid-19疫情，全球航空產業逐漸復甦，航太應用佔比則上升至6％。

時碩指出，時碩受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，前三季合併營收接近33億元，創同期史上新高。

時碩表示，時碩對未來展望，維持審慎樂觀看法，仍須留意中國能耗雙控與晶片供給等因素影響，不過整體訂單並沒有取消或改變。時碩將持續針對製程與產品結構進行優化，確保生產效率最佳化，並強化供應鏈管理能力，取得目標的成績。