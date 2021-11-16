秋冬啖蟹好時節，瓦城泰統集團旗下「瓦城」、「非常泰」、「時時香」及「1010湘」等4大品牌同步推出全新軟殼蟹料理，將軟殼蟹分成可輕鬆入口的大小，包裹在酥脆輕盈的金黃麵衣中，完整保存軟殼蟹的鮮甜美味，再淋上特調泰式或中式醬料，大口嗑蟹不必動手剝殼很過癮。

即日起至於瓦成新品上市的四品牌FB粉絲專頁活動貼文留言並tag好友，即可參加抽獎獲得免費品嚐新品「泰式酥炸軟殼蟹」或「椒麻香酥軟殼蟹」的機會，活動將於11/23日抽出幸運得主，活動辦法可見四品牌FB貼文。

瓦城及非常泰新品「泰式酥炸軟殼蟹」，炸至金黃香酥後撒上蒜酥，沾附以檸檬、魚露、辣椒等食材特調的泰式酸甜醬，大口咬下感受酸、辣、香、鮮、脆多重口感，滿滿風味讓你一秒飛到泰國；中式「椒麻香酥軟殼蟹」則淋上特製椒麻醬，以酸甜的糖醋為基底，加入香麻的花椒醬，並撒上白芝麻增添口感與香氣，推薦給愛吃辣的1010湘及時時香飯友們！兩種口味都可搭配底層甜洋蔥絲享用，額外增添了輕盈爽口的層次與口感。

除此之外，泰系瓦城及非常泰冬季限定的飲品「薑薑好泰式奶茶」，也於近期重返菜單，招牌泰式奶茶與薑汁完美融合，交織出絲滑溫順的香濃口感，快把握冷冷的天氣品嚐這暖心飲品。