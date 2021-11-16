在市場買進潛力股下，日股16日走高，同時，投資人也在觀察拜習會會談結果。早盤結束時，日經指數收29841.26點，漲64.46點或0.22%。東證收2056.37點，漲7.85點或0.38%。

相澤證券認為，財報發表告一段落，資金流入未來有潛力族群，基本面強勁的股票最受青睞。同時，拜登與習近平雙方的網路峰會，若兩大國能避免衝突，全球經濟復甦動力很可能就會持續下去。

16日日本時間上午11時，當中國大陸官媒報導，習近平跟拜登說中美兩國應加強溝通、和平共處時，日經和東證指數聞聲後曾瞬間大漲。

東證指數中，豐田汽車領漲並上揚2.19%，因豐田上周曾表示，將從12月開始全力彌補不足的產能，希望在本財年能生產900萬輛汽車。

晶片類股中，東京威力科創與村田製作所，分別漲1.01%以及3.04%。

因美國公債殖利率上升，保險業者也跟著上漲，T&D Holdings漲3.33%，第一生命控股也漲2.5%。

人力銀行業者瑞可利，雖公布出色半年報，但股價還是走跌2.99%。