《櫃買市場》巨鎧精密申請上興櫃 11:592021/11/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巨鎧精密(2254)送件申請上興櫃。 巨鎧精密成立於102年9月，主要產品為全LED汽車車燈及汽車零組件，董事長兼總經理為吳柏樺，目前股本為2.65億元，110年上半年稅後盈餘為7164萬元，每股盈餘為2.71元；累計前10月合併營收為9.03億元，年成長56.43%。 電力交易平台啟用 商機上看百億 錸寶 能源事業布局效益顯現 #巨鎧 #精密 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台積電設廠房價飆上天 央行恐4度打炒房 08:292021/11/16 財經 港都資產活化一波波...－興富發 買下悅誠廣場五成產權 04:102021/11/16 財經要聞 港都資產活化一波波...－高雄國賓將熄燈 申請危老重建 04:102021/11/16 財經要聞 豐興鋼筋連降二周 刺激買氣 04:102021/11/16 產業特刊 半導體超熱 興櫃力智戰千金 04:102021/11/16 證券．權證 光洋科 台鋼先進材料重要拼圖 04:102021/11/16 證券．權證 三商家購競價拍賣完成 攜手蝦皮「店到店」合作 11:392021/11/16 財經 IC設計業績發表會16日登場 大中、紘康、凌陽創新3家線上秀業績 10:592021/11/16 財經 16檔績優股領軍 再攻萬八關卡 04:102021/11/16 產業特刊 Q3財報十強 貨櫃航運發光 04:102021/11/16 產業特刊 伊東豊雄加持 南港玉成社宅鍍金 04:102021/11/16 產業特刊 財經熱門新聞 老家在台北少奮鬥20年？他爆這種人最慘：看得到吃不到 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 上市公司買航運慘賠4千萬後 砍這檔又虧爆 網看傻驚喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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