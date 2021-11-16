巨鎧精密(2254)送件申請上興櫃。

巨鎧精密成立於102年9月，主要產品為全LED汽車車燈及汽車零組件，董事長兼總經理為吳柏樺，目前股本為2.65億元，110年上半年稅後盈餘為7164萬元，每股盈餘為2.71元；累計前10月合併營收為9.03億元，年成長56.43%。

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