中租-KY(5871)為落實永續金融，旗下中租迪和委託國票統籌主辦免保證商業本票聯合承銷案，籌組專款預計主要將用於太陽能發電專案建置設備或工程款支出，並首次聘請外部第三方認證單位進行查核，以取得公信。

中租迪和續6月首度發行42億元綠色債券、8月首度發行20億元「永續指數連結商業本票」之後，本次再度連結環境、社會和企業治理（ESG）精神籌備發行商業本票，未來將依據中租-KY企業責任報告書（CSR）內容檢視相關指標表現，可獲得優惠合作條件。

中租-KY近年致力落實永續經營模式，降低企業營運對環境衝擊，減少溫室氣體排放總量、增加投資新能源產業、提升太陽能建置總量，在綠能領域營運規模逐年擴大。截至第三季，台灣太陽能淨資產350.86億元，年增達20％、較去年底增加13％。

中租-KY暨中租迪和董事長陳鳳龍表示，中租自屋頂型電廠起步，並逐步進入小型地面型及大型地面型案場。截至1日共有2541座太陽能案場，裝置容量達830MW（百萬瓦），預計每年可減少55.05萬公噸二氧化碳排放量，未來目標每年太陽能電廠家數、裝置容量雙位數成長。

中租2021年前三季合併營收527.69億元、年增達21.03％，歸屬母公司稅後淨利160.28億元、年增達29.5％，每股盈餘（EPS）10.93元，齊創同期新高。其中，中租迪和稅後淨利85.76億元、年增達27.79％，每股盈餘約3.7元，優於去年同期3.08元。