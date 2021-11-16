德國電動滑板車營運商TIER Mobility周一表示，已經買下單車分享公司Nextbike，將創造歐洲最大的輕型交通工具分享供應商。

該筆交易將結合單車、電動單車、電動滑板車、電動輕型摩托車和貨運腳踏車，成為一個共同的網絡，也標示著該高度分散的產業將進入整合期，規模較小的公司將在未來一年遭到搜尋和搶購。

今年初，美國的城市移動公司Lime也從投資人那獲得5.23億美元融資，用於擴大生產，並宣布在2022年將上市。另外愛沙尼亞的新創Bolt近日也在德國九個城市啟動電動滑板車服務。

執行長Lawrence Leuschner在聲明中說，收購的Nextbike，它在數百個城市擁有無與倫比的經驗和關係，是公司把單車分享推向新境界的獨家機會。

TIER表示，結合Nextbike的基礎建設，以及TIER的財務實力，讓公司可以在400個城市經營25萬個交通工具。TIER最近一輪的融資為2億美元，使得TIER的估值來到20億美元。

TIER和Nextbike都拒絕透露交易的財務細節。