櫃買中心表示，巨鎧精密工業公司（2254）在今（16）日送件申請登錄興櫃股票，產業別是汽車工業。

根據櫃買中心資料顯示，巨鎧精密成立於2013年9月間，董事長為吳柏樺，主要經營業務是全LED汽車車燈、汽車零組件等，送件時資本額為2億6535萬元。

巨鎧精密2020年業績，營收7億1299萬元，稅前盈餘1億2555萬元，每股盈餘7.03元。