巨鎧精密16日申請登錄興櫃股票 12:052021/11/16 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，巨鎧精密工業公司（2254）在今（16）日送件申請登錄興櫃股票，產業別是汽車工業。 根據櫃買中心資料顯示，巨鎧精密成立於2013年9月間，董事長為吳柏樺，主要經營業務是全LED汽車車燈、汽車零組件等，送件時資本額為2億6535萬元。 巨鎧精密2020年業績，營收7億1299萬元，稅前盈餘1億2555萬元，每股盈餘7.03元。 三商家購競價拍賣完成 攜手蝦皮「店到店」合作 里港將發振興現金 每人1000元 #巨鎧 #精密 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #精密工業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Q3財報十強 貨櫃航運發光 04:102021/11/16 產業特刊 港都資產活化一波波...－高雄國賓將熄燈 申請危老重建 04:102021/11/16 財經要聞 1分鐘讀財經》台積電設廠房價飆上天 央行恐4度打炒房 08:292021/11/16 財經 中國電信美洲子公司214牌照遭吊銷 聲請撤銷美法院阻止 09:412021/11/16 兩岸 半導體超熱 興櫃力智戰千金 04:102021/11/16 證券．權證 《營建股》台開公司債併案 維持變更交易方法 08:012021/11/16 財經 土銀三峽分行 喬遷開業 04:102021/11/16 全球財經 16檔績優股領軍 再攻萬八關卡 04:102021/11/16 產業特刊 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 11:102021/11/16 財經 印尼移工 最快明日入境 04:102021/11/16 財經要聞 再現11千金 台股戰萬八 04:102021/11/16 財經要聞 財經熱門新聞 老家在台北少奮鬥20年？他爆這種人最慘：看得到吃不到 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停 散戶堅決不認錯 - 財經 上市公司買航運慘賠4千萬後 砍這檔又虧爆 網看傻驚喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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