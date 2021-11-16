方姓男子被控對1名禱告中的女教徒裸露生殖器，涉嫌公然猥褻罪遭起訴，但方男否認犯行，辯稱只有露出肚皮。台北地院勘驗監視器畫面，發現方男服儀雖然不莊重，但動作與女教徒的證詞不符，無從認定他有公然猥褻犯意，故判無罪，可上訴。

檢方起訴指出，方男2020年9月29日上午在台北市耕莘文教院的教堂外廊道，對著教堂內禱告中的劉姓女教徒舉高雙手，讓衣襬提起，露出褲頭外的生殖器，涉嫌公然猥褻罪。

劉女報警指控，方男高舉雙手露出生殖器，次數超過3次，每次約1到3秒，印象中方男還刻意去套弄生殖器；劉女並描述方男生殖器的特徵，強調自己「不會看錯」。

方男否認犯行，辯稱他上衣比較短，舉手是要撥頭髮，不小心露出肚皮，沒有露出生殖器，且他不知道教堂裡面有人，如果真的要露生殖器給劉女看，不會隔著牆壁。

法官勘驗監視器畫面，發現方男的動作，確實可能因短褲寬鬆滑落而露出生殖器，因此伸手拉提褲頭，但與劉女指稱的裸露、套弄方式及次數不符，因此不採信劉女證詞。

法官認為，方男的服儀雖不甚莊重，但無從認定他主觀上有供人觀覽猥褻行為的犯意，因此依罪嫌不足判方男無罪。