雲品國際與寶元紀聯手打造的宴會事業「蘭克斯特」(Lancaster House）將於2022年1月開始試營運，為了搶攻台中獨有的豪宅社交宴客文化，開幕首季將引進米其林三星主廚陳偉強進駐，主打米其林星級包廂桌菜與私廚外燴，擁有獨立空間與專屬服務，預期能激發更多台中餐飲界的新火花。

根據台中房產銷售業者的觀察，台中豪宅圈請客吃飯的比例比台北高，在豪宅內或外部宴會廳的平均每月預約使用率比台北高出兩倍之多，也形成了台中豪宅市場獨有的私宅宴會特殊文化。

雲品國際總經理丁原偉表示，台中雖有米其林指南，但評鑑中卻沒有星級的中餐廳，評價最高的中餐廳也僅為米其林餐盤餐廳，以台中的宴客社交習性、生活品味與消費力來說，中部地區必須引進米其林三星料理，因此將邀請蟬聯四次米其林三星的頤宮中餐廳陳偉強主廚開幕後進駐三個月，希望能夠為台中的餐飲市場激盪出更多的火花，也期待能夠讓台中的中菜餐廳一起提升，更能夠專攻中部地區的米其林星級料理與私宅外燴料理服務。

蘭克斯特瞄準台中高端消費的社交宴會市場，除了滿足朋友聚會、宴客所需高公設比的格局設計，規劃出三間獨立廂房推出包廂桌菜，除了能夠擁有專屬的服務與空間之外，也讓用餐更具隱密性，包廂用餐方式採以套餐形式。

蘭克斯特更將在2022年除夕圍爐時首賣，將能夠享受到米其林三星主廚陳偉強精湛的料理廚藝以及頤宮中餐廳的中東吉品五頭鮑扒廣肚燴鵝掌、廣式波士頓活龍蝦佐炸螺絲卷、炸豆腐奶等經典料理，宴席間搭配寶元紀藏茶，以一日豪宅的主人款待方式，用私廚等級服務針對客戶們的偏好，調整配菜與口味，並依據季節與當令食材變化菜單，用奢華風格體驗社交生活的新型餐飲行為。

近年來除夕夜外出用餐衍然已成為新趨勢，籌備中的蘭克斯特也於試營運期間於大宴會廳推出「除夕圍爐宴」，將由君品酒店廚藝團隊與服務團隊主理五星級飯店料理菜色，將能品嘗到雞粥燉廣肚海螺、廣式波士頓活龍蝦佐炸螺絲卷、澳門古早味花甲蟹鍋和頤宮五花骨等經典菜色。