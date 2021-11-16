今早民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應及民進黨立委范雲召開記者會，范雲稱核四耐震度不足，加上S斷層通過地下，萬一核四下方出現921規模強震將出現災難。核四公投領銜人黃士修表示，中央地調所的地質報告早已證明該S斷層不是活動斷層，「范委員還是先公布3＋11紀錄比較實在。」

黃士修表示，反核方一直跳針S斷層問題，然而中央地調所的報告全文中，地質證據已經證明不是活動斷層，現在反核方又生出外海斷層說法，但根據地質調查的圖形，那些線型明明是分段，1992年至今國內外學者關於台灣東北海域斷層多篇探查資料，都沒有認定海陸相連，連從反核方拿的那份外海斷層圖都可以看出，斷層都跟海岸線垂直，所以不會造成能量堆積，地形上就不會發生大海嘯。

黃士修舉例，日本九州有長達440公里，與本州相連的超級大斷層，還有多座陸上活火山持續噴發，但九州仍然是最先重啟核電的地區，原因就是地質、地震、耐震，是三個不同的專業領域，S斷層僅2公里，且非活動斷層，就算是斷層，人類最堅固的建築物核電廠，一樣能安全運作。

黃士修說，陳文山教授頂著台大地質教授頭銜，沒有科學證據，硬要假設相連，這是一種學術欺騙，地調所不公布報告也不承認陳文山說法的原因，是如果承認這個不科學的假設，那麼建築的耐震標準會翻天覆地大更動，只有核電廠還能加固過關，北台灣所有建築物可能都必須夷平重建，就為了把核四廠給幹掉。

黃士修諷，范雲委員至今連3＋11會議紀錄都拿不出來，害死的人比福島核災多，這種兇手有什麼資格出來說話？還是請民進黨回來面對火力空污每天都在殺人的現實吧。