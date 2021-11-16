導演林正盛與宣導大使黃子佼日前接受LiTV線上影視專訪，導演林正盛被問到為何願意花4年餘時間，為自閉症人士發聲拍攝紀錄片《地球迷航》？導演表示過程裡有很多快樂，「我不能運鏡，不能照我希望去擺鏡位，一切都是最真實的表達，打破那個框框，我重新找到拍電影創作的活力」。

導演表示，用簡單方式認識自閉症人士並非精神障礙或憂鬱症，而是上帝忘了打開他們腦子裡的一個開關碼，讓他們學不會我們人際關係與互動，「希望透過我的影片讓大家知道，他們不是故意把自己關閉起來，不是故意要跟這個社會做對，是他們天生就不懂感情表達方式，我們要從這個基礎上去理解他們才可以共處，他們都很善良、都很直接」。

《地球迷航》主人翁設定為自閉症人士，也稱之為「星兒」的他們，拍攝過程裡，導演與其說落淚，不如說因急躁而表露心疼難過，「因為我們的孩子那麼無法認清現實，他們明明有那麼好的音樂天份，但他卻沒有辦法安定下來，一直想著遙遠的外太空，想著他的外星人世界，我有一點不安，不知道怎麼辦，怎麼辦這個孩子，那樣一種幫不了忙的無助感…」。

看《地球迷航》有無落淚？黃子佼說：「我很意外沒有哭！我反而是很理性、然後很專注看完整個故事，後來我跟導演聊天，才發現這也是他的目的，他並沒有想要拍一個很煽情然後很多衝突，然後讓你看到許多黑暗面，他是想要藉由一個敘事手法，幾個家庭故事，讓我還有大家，能夠在社會上更理解自閉兒認識『星兒』。」

聊到印象最深刻，黃子佼說：「例如星兒彈鋼琴這段，他可能在溝通上面有一點點狀況，沒有辦法表達想說的話，可是他卻在音樂裡面找到他的宇宙！還有就是星兒的媽媽是多辛苦的照顧，一定還有很多螢幕以外的事，是大家沒辦法體會的。」