新華社16日報導，北京市調整進出京管理政策，將於17日零時起，實施從嚴從緊做好進出京管理措施，人員進（返）京，須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。對吉林、黑龍江、內蒙古、新疆、西藏、雲南、廣西等7省（自治區）51個陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）執行限制進（返）京管控措施。

關於「48小時內核酸檢測陰性證明」的起止時間，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制答覆，乘坐飛機、火車、省際客運班線進（返）京人員，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼；自駕車進（返）京人員，須持抵京前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，前往進京檢查站查驗。

關於48小時內核酸檢測陰性證明的形式，紙質核酸檢測陰性證明或電子核酸檢測陰性證明均可。電子核酸檢測陰性證明可以通過「北京健康寶」、支付寶「健康碼」、微信國務院用戶端等進行查詢。

關於「14日內有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進（返）京」中的14日如何界定，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制答覆稱，擬進（返）京日期（不含當日）前14日該縣無新增本土新冠病毒感染者，即可持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼進京。

此外，北京有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在區人員非必要不離京；已經離京的，可持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼返京。

首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制表示，11月17日零時起，對7個省（自治區）51個陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）執行限制進（返）京管控措施。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進（返）京；在京人員非必須不前往陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）。

具體縣（市、區、旗）是：

吉林省（1縣）：琿春市；

黑龍江省（10縣）：密山市、虎林市、綏芬河市、東甯市、饒河縣、同江市、撫遠市、蘿北縣、愛輝區、遜克縣；

內蒙古自治區（9縣）：滿洲里市、額爾古納市、新巴爾虎左旗、二連浩特市、東烏珠穆沁旗、烏拉特中旗、額濟納旗、達爾罕茂明安聯合旗、阿爾山市；

新疆維吾爾自治區（12縣）：巴里坤哈薩克自治縣、奇台縣、青河縣、福海縣、阿拉山口市、霍爾果斯市、察布查爾錫伯自治縣、塔城市、吉木乃縣、烏恰縣、阿合奇縣、塔什庫爾幹塔吉克自治縣；

西藏自治區（3縣）：吉隆縣、聶拉木縣、普蘭縣；

雲南省（10縣）：江城哈尼族彝族自治縣、猛臘縣、猛海縣、耿馬縣、瑞麗市、騰沖市、文山市、馬關縣、河口瑤族自治縣、金平縣；

廣西壯族自治區（6縣）：東興市、憑祥市、寧明縣、龍州縣、靖西市、那坡縣。