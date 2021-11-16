《國家地理》雜誌臉書6日推薦最新一期報導的封面故事〈藻礁，何去何從〉，不料竟遭「出征」。該雜誌社沉寂多日，昨日在臉書以〈誰讓藻礁成為激情對決的戰場？〉為題感嘆，大談藻礁不是單一個案，而是今日執政黨的慣用模式：「核能、萊豬進口，甚至防疫與疫苗，哪一個不是原本應基於科學探討，理性對話，卻一再被政治化、兩極化，最後成為政治與激情的對決？」這篇貼文附在一段內部廣告之後，若沒展開還看不到。

《國家地理》表示，距離「珍愛藻礁」公投僅有1個多月時間，為釐清這個自今年5月以來掀起軒然大波的公投案爭議，該雜誌社本期特別製作了〈藻礁，何去何從〉專題，作者與2位攝影師數度在疫情中前往桃園藻礁地區，訪問多位學者專家，希望在公投前夕讓讀者更深入認識這個攸關生態、環保、經濟、能源甚至國安的問題。

該篇報導指出，桃園藻礁可以說是一片生物學上的奇蹟。每年僅能生長0.1公分的造礁藻類，自4500年前開始出現，竟逐漸構築成一片綿延27公里的廣大礁石區，孕育了台灣沿海罕見的生物多樣性。由於乍看其貌不揚，藻礁生態系早年不受重視，反而被當作無價值的荒地，桃園許多工業區便設於藻礁分布區附近，工業與民生廢水與廢棄物長年威脅，使得這片藻礁如今奄奄一息，保存尚稱完好的僅有大潭與觀新二地，而有些學者指出，大潭的生物多樣性及藻礁生存狀態又優於觀新。雜誌社採訪人員的觀察也支持這樣的說法。

《國家地理》表示，另一方面由於台灣的能源發展規畫，需要大量增加天然氣進口，大潭既設有北部最大的單一發電廠，也就需要興建天然氣接收站來儲存燃氣，以確保發電穩定。其選址就正好選在大潭藻礁的位置。經濟與保育的對立於焉展開。大潭藻礁爭議並不是新議題，實際上許多學者與保育人士已經奔走十多年。今日的執政黨在野之時還曾經大力支持過。既有多年時間緩衝，理應足以尋求替代方案，避免經濟與保育之間面臨二選一的局面。然而並未如此發展，如今交付公投，全民都必須在能源與環境兩個同樣重要的選項中，做出艱難的抉擇。

《國家地理》表示，原本能以事實、調查為基礎，以科學作後盾，理性客觀討論的議題，如今變成政治角力，民眾被迫做非黑即白的選擇，無論哪一方獲勝，實際上都沒有真正贏家，後果都要由全民承擔。「但真正令人憂心的是，大潭藻礁不是單一個案，而是今日執政黨的慣用模式：核能、萊豬進口，甚至防疫與疫苗，哪一個不是原本應基於科學探討，理性對話，卻一再被政治化、兩極化，最後成為政治與激情的對決？這種處理模式如果不改變，政府與民眾最終都將陷於作繭自縛的困境，而真相與科學只會離我們愈來愈遠。」