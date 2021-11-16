先前投資航運股長榮、陽明出現虧損的中環公司，昨（15日）再度公告處分4900張聯電股票，再度慘賠將近1千萬，引起網友熱烈討論，不少人狠虧操盤手是不是老闆的兒子，公司才願意忍受鉅額投資虧損，「買航運賠，買聯電群創也賠，操盤手還沒被開除？」、「公司怎麼受得了操盤手這樣虧。」

航運三雄長榮、萬海及陽明7月中後出現劇烈崩跌，短短3個月重挫超過6成，中環公司也陸續出脫長榮、陽明持股，累積9月後共慘賠超過4300萬，目前中環持有2986張長榮股票，金額達3.18億持股比例為0.056%，另外還持有7496張陽明股票，金額達8.09億，持股比例為0.215%。

沒想到，中環昨再公告處分以每張61.7元的價格處分4900張聯電股票，虧損超過990萬，目前中環持股聯電的張數降至50張，金額達300萬。中環買聯電賠錢的消息再度引起PTT網友們熱烈討論。

許多人狠虧中環的績效差勁，比韭菜還像韭菜，「聯電也能做到賠，比韭菜還韭菜」、「聯電也能賠真的很韭」、「這操作，操盤手要回家吃自己了吧」、「買二哥也會賠，這真的厲害了」、「買聯電不是放著就躺賺了，到底怎麼賠錢？」、「操盤手是不是心態炸裂了，短進短出到一個爆炸。」

此外，有人好奇中環操盤手的背景是不是很硬，不然公司怎麼會容忍這麼多虧損，「操盤手是不是中環老闆的兒子啊...給他花錢好玩的」、「下半年的操盤手怎麼還在，背景有多硬阿」、「台灣波克夏直接變約克夏」、「豪華畢業文，要噴了嗎？」

事實上，中環出脫航運後不只在聯電上跌跤，上周一（8日）也公告以每張16.92元處分1萬8000張群創股票，損失超過340萬，加上昨砍掉聯電賠900萬，短短一周中環賣股損失上看1300萬。