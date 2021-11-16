我中美洲友邦宏都拉斯月底將舉行總統大選，現任總統葉南德茲11月12日至14日率團訪台，引發外界質疑是否有提出新的合作案要求？對此，外交部發言人歐江安表示，葉南德茲此行沒有提出請援案，純粹來台表達對台灣的支持，也很歡迎台灣廠商到宏國投資。

歐江安今天在例行記者會表示，宏都拉斯總統葉南德茲伉儷是應我國政府的邀請，在外長羅薩雷斯陪同下，11月12日至14日率團訪台，訪台期間會晤總統蔡英文，彼此祝賀台灣跟宏都拉斯建交80周年，並且接受蔡總統的款宴。

葉南德茲此行也見證宏國外長羅薩雷斯的受勳，並接受外交部的歡迎晚宴，及參訪中美洲銀行在台灣設立的國家辦事處。

歐江安表示，這是葉南德茲第四度訪問台灣，他之前曾兩度以總統身分來訪，在擔任宏都拉斯國會議長時也曾訪問過台灣，此次訪問團也有重要內閣部長陪同，包括宏國總統府祕書長卡多納，財政部長馬塔、總統府新聞部長卡斯迪歐，訪團共有11位重要成員。

她說，宏都拉斯與我國在經貿、投資基礎建設、公共衛生、教育等各項領域，都有很密切的合作計畫，雙方交流非常頻密，兩國邦誼友好。

至於葉南德茲此行是否有提出有新的合作計畫請求？她說，葉南德茲此次來台，並沒有提出相關的請援案，他純粹來台灣，就是表達對台灣的支持，以及對於台灣跟宏都拉斯邦誼的重視，葉南德茲另外也邀請且很歡迎台灣的廠商可以到宏都拉斯進行投資。