宇宙人吉他手阿奎今(16日)宣布與愛情長跑8年的插畫家女友33結婚，兩人因第2張專輯中的〈Oh Girl〉MV拍攝而結緣定情，已在日前登記結婚。

宇宙人阿奎（左）與插畫家33回到最初相遇的地方拍婚紗，別具意義。（相信音樂提供）

阿奎分享因這2年疫情影響，與女友關係更為緊密，因此有了從戀愛邁向婚姻的想法，他也透露初為人夫的心情既幸福又開心，「感覺也更踏實一點，有著不管怎樣都會有人支撐的感覺，以後不管怎樣，我也都會為這個家庭負責。」

宇宙人阿奎（左）與插畫家33的婚紗照，加入女方親繪的插圖更顯溫馨可愛。（相信音樂提供）

有趣的是，主唱小玉和貝斯手方Q驚喜復刻2人初相遇的場景，讓新人回到「最初的感動」。他們瞞著阿奎商借相似度極高的道具，還親自組裝傢俱擺設，趁著阿奎拍婚紗的空檔還原當時場景，讓向來不愛突發狀況的阿奎超級驚喜，直呼：「我是真的完全沒想到有這個東西，非常驚訝，百分之百復刻啊！」

宇宙人阿奎（左）與插畫家33在〈Oh Girl〉復刻場景中拍下有趣對照圖。（相信音樂提供）

方Q也祝福說道：「能夠找到一個可以和自己合得來，又相處這麼久的人非常不容易，所以我真的很替阿奎開心，我相信他們以後一定會非常幸福快樂。」小玉還和阿奎喊話：「現在『Oh Girl』變成『Oh Wife』了！而且我最喜歡小朋友了，趕快生小孩！」

宇宙人正忙於製作第5張專輯，計畫明年2月問世，搶先在昨釋出全新單曲〈藍色的你〉，為宣傳暖身。該曲先前搭配影集《比悲傷更悲傷的故事》的播出而搶先曝光，極有辨識度的曲調風格，讓許多敏銳的宇宙友立刻聽出是宇宙人的新作，小玉頗感驚喜，「看這部影集的觀眾傳了很多私訊，都問我這首歌是不是宇宙人的，甚至也有海外粉絲來詢問。」

〈藍色的你〉是疫情趨緩時，小玉與方Q到台東旅遊時的創作。小玉透露自己對海洋的不捨心情，「在海邊感受浪花穿過腳趾縫隙，月光在海面劃下一條白線，聆聽潮聲猶如黑膠唱片，播放他在海灘上記錄的每個夏天。」歌曲也加入了浪花聲，多了臨場感，也溫柔輕撫著內心，充飽電找回安然平靜的自己。