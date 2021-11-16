香港資深女星趙雅芝1992年在電視劇《新白娘子傳奇》中，完美詮釋千年蛇精「白素貞」，趙雅芝以精緻顏值和精湛演技爆紅，還讓她擁有「最美白娘子」的美名，隨著時光流逝，趙雅芝仍是保養得宜的美魔女，而她在昨（15日）迎接67歲生日，趙雅芝則曬出一系列凍齡美照，並霸氣說：「何懼時光流逝，數字而已」。

趙雅芝出道前是一位空服員，天生麗質的她還曾拿下首屆香港小姐第四名的成績，趙雅芝因緣際會下進入演藝圈，接連演出多部電視劇，在《楚留香》飾演蘇蓉蓉、《倚天屠龍記》的周芷若、《上海灘》的馮程程一角，趙雅芝古裝扮相清新脫俗，立刻讓她打開知名度，趙雅芝也因此躍升為無線四大花旦，尤其以電視劇《新白娘子傳奇》中完美詮釋白素貞，還在當時掀起白蛇模仿風潮。

趙雅芝美到零死角。（圖／取材自趙雅芝微博）

隨著趙雅芝近年淡出螢光幕，不過親民的她仍不時在網上和粉絲互動，趙雅芝保養得宜的外貌，更是還常被讚是「優雅老去」、「美一輩子」，而趙雅芝則在昨過67歲生日，她在微博曬出一組凍齡美照，身穿收腰長洋裝的她身材纖細、氣質爆棚，一張凍齡臉蛋更是看不出已是60多歲的熟女，讓趙雅芝舉手投足俏麗又不失優雅。

同時，趙雅芝也霸氣寫下：「何懼時光流逝，數字而已」，正能量迎接67歲，網友也留言讚：「芝姐好美」、「不老女神」、「美人如畫 生日快樂」、「對對 數字而已，姐就是我們的大寶貝，管她幾歲，開心萬歲」。