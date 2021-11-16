39歲女星馮媛甄長相甜美、嗓音溫柔可愛，被封為「小林志玲」，和製作人孫樂欣離婚後，2015年梅開二度嫁「霧峰林家」後代林帛亨，2018年生下寶貝女兒，逐漸淡出螢光幕，近日她罕上節目《11點熱炒店》，錄影前鬆口提到老公有「小三」，還直接跟對方嗆聲。

根據《TVBS新聞網》報導，馮媛甄表示丈夫和男星邱澤可以閒聊一、兩個小時，甚至相約出國，讓她笑稱邱澤根本「小三」，向他嗆聲：「你知道有產後憂鬱這件事嗎？我現在已經開始躁鬱了喔！」

除此之外，馮媛甄還說丈夫個性太務實，婚前拿廠商送的花束當禮物，也從來沒收過生日驚喜，所幸承諾過不會餓到她，利用遠端訂餐給馮媛甄。

馮媛甄和林帛亨結婚6年，今年傳出因男方政治色彩太嚴重，讓馮媛甄氣到搬回娘家住，不過林帛亨已發文駁斥婚變，承認自己「我台我驕傲」但沒有得罪一票演藝圈朋友，至於馮媛甄被爆搬回娘家住，林帛亨霸氣地說只要馮媛甄想媽媽，隨時可以回家，強調夫妻倆感情非常非常好，甚至回到最初戀愛的程度，文末還標記太太「#馮媛甄就算暴怒還是很可愛」，閃到網友直呼：「推最下面的hashtag」，釣出馮媛甄甜蜜回應：「我也推」，夫妻隔空互動超有愛，以行動瓦解婚變謠言。