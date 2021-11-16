裕隆集團裕隆(2201)、中華(2204)、裕日車(2227)三家汽車股今日下午參加券商法說會，裕隆歷經前年調整財務，去年初見成效，今年前三季營運持續大幅增長，今日法說會仍聚焦大陸轉投資以及電動車發展等進展。

裕隆前年底大舉提列資產減損，基期仍相對低，第三季獲利呈現雙增，相對去年及第二季均正成長，前三季營運的成長亦最強勁。

裕隆第三季合併營收193.77億元，稅後淨利11.13億元，EPS達1.14元。前三季合併營收577.59億元、年減1.36%，營業利益54.57億元、年增505.66%，稅後淨利34.14億元、年增126.24%，EPS達3.49元。

裕隆表示，前三季獲利成長，主要來自於轉投資包括裕融、中華車等獲利貢獻成長，加上自主品牌事業停損減虧，以及減資效益，推升獲利與EPS表現。

裕日車第三季營收52.94億元，年減25.13%，EPS為2.41元，優於第二季的2.31元，但較去年同期的7.21元下滑66.6%；主要因為晶片短缺影響中國車市，轉投資東風日產交車遞延，業外認列減少。

中華汽車第三季每股淨利1.25元，比第二季2.3元下滑，亦低於去年同期之1.73元。2021年前三季合併稅後淨利33.73億元，仍較去年同期成長28.1%，每股盈餘(EPS)5.9元，為近年來最高，較去年同期的4.52元，成長30.5%。中華車指出，第三季獲利較第二季下滑，主要因受到原物料成本上漲及晶片缺貨，以及暑修調節產能，致營業成本增加所致。

中華車前三季獲利較去年同期增加，主要係疫情趨緩，市場回溫商用車需求增加，其中以菱利較去年同期增加近千台最為亮眼。在生產台數增加、全廠稼動率提高及費用低減等助益下，前三季合併營收247.09億元，較去(2020年)年同期成長8.1%；合併營業淨利18.87億元，較去年成長35.2%。前三季歸屬於母公司業主淨利32.18億元，年增約30.55%。

業外表現部分，隨著大陸今年疫情趨緩，大陸車市轉為熱絡，認列福建奔馳、裕隆及其它轉投資公司獲利增加挹注，前三季合併營業外淨利20.27億元，較去年同期成長49.2%。