台中市北區15日晚間發生連環車禍，1輛國光客運臨停中清路旁，讓乘客上下車，44歲林姓女子騎普通重型機車，為閃國光客運直接左切出，與後方1名閃避不及的48歲女騎士碰撞，2人隨之倒地，警方查明，機車波及客運與1輛休旅車，2名女騎士手腳均擦挫傷送醫無大礙，車禍原因由警方調查釐清。

台中市警第二分局交通分隊指出，15日22時06分許獲報，北區中清路與華美街口發生營大客車與2部機車、1部自小客車發生A2類交通事故，當時林女騎機車沿北區中清路往北平路方向行駛，行經華美街附近時，遇到客運臨停路旁上、下乘客，林急往左切與後方47歲騎機車的肖姓女子碰撞，雙雙倒地。

警方指出，駕駛國光客運58歲何姓司機駕駛發現有碰撞聲，趕緊下車查看，目擊者打電話報警，當警方趕抵現場發現，林與肖姓女子2人均受傷，並通報119送醫救治，1車與2車發生碰撞，波及3車及4車，造成1車、2車機車駕駛人受傷。

警方指出，機車女騎士2人欲送往中國醫藥大學附設醫院醫治，但肖女表示受輕傷拒絕送醫，本案4名駕駛人經酒精測試，均無酒精反應，全案已調閱路口監視器釐清肇事過程。

台中市警第二分局長陳家銘指出，民眾於道路上使用交通工具，應確實遵守交通規則及依標誌（標線）行駛，並遵守路權相關規定，以維護所有用路人行車安全。