因應民眾緊急出國需求，指揮中心日前宣布，曾接種高端疫苗者，可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，台北市長柯文哲嗆中央，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；對此，衛福部長陳時中今表示，「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

指揮中心預計今日下午說明第15輪疫苗預約時程、施打疫苗廠牌及混打規畫，陳時中上午表示，劑量部分還要再精算，因為第15輪其實都已經全部開放，所以只要符合疫苗所要求的年齡，基本上都可以施打。

針對指揮中心宣布，接種高端疫苗者，若有出國需求，將開放混打國際認可以疫苗，《亞洲周刊》昨日在臉書開酸，接種高端疫苗者，需另外打2劑國際認可疫苗，因為「2＋2=2」，所以「2=0」，可以幫蔡英文政府申請競逐諾貝爾數學獎。

對此，陳時中回應，「我想這未免也太酸了一點，諾貝爾獎也不是那麼容易可以得到」；高端疫苗是蛋白質疫苗，英國對於從國外回國的人，如果是打次蛋白疫苗，也允許再打其他相關疫苗，都是以打兩劑為基本要求。