大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）16日上午視訊峰會的影響性，對全球而言動見觀瞻。稍早有分析指出，中美雙方期望以此穩定中美近期以來緊張的氛圍，並針對多項共同關心的議題進行討論，但相信國際間最關注的是，所謂的「中美新型大國關係」等外交構想是否會被提出，並為未來中美關係發展定調。

在這場視訊峰會前，中國外交部發言人趙立堅15日曾表示，習近平與拜登將探討新時期中美作為世界大國的相互尊重、和平共處之道，推動中美關係重回健康穩定發展正確軌道。事實上，自2018年中美貿易戰以來，兩國關係持續惡化，直至拜登2021年1月入主白宮後，兩國關係並未見到明顯改善。

其中，今年3月舉行的阿拉斯加會談上，兩國最高外交官甚至罕見公開互嗆，惟兩國在下半年以來進行了頻繁的高層對話，也意味著雙方都希望能給緊張局勢降溫。

2021年9月，習近平和拜登進行自後上任以來的第二次電話交談，值得注意的是，中美元首均提到要管控分歧，「避免誤解、誤判和意外衝突」，並推進在其他議題上的協調和合作。

這一點更可從美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan)接受美國媒體CNN的專訪時談話可見。他表示，美國正尋求「與中國共存」，美國不會重蹈覆轍，發動新的冷戰。

他的言論再次突顯華盛頓試圖緩解日趨緊張的中美關係。在蘇利文做出上述表態後，大陸環球時報形容這是「溫和」的言辭，但該報引述專家警告稱，中國應對美國對華政策的兩面性「保持警惕」。

根據港媒分析，中美之間的互動，可說美方希望藉由會議使中國穩定供應鏈，以抑制美國高漲的通膨壓力，中國則希望美國能改善川普時期所推出的一系列嚴厲對中政策。

港媒分析，中美關係走向，中方在2012年至2016年間多次提出中美之間的「新型大國關係」，以回應金融危機之後美媒甚囂塵上的G2理念，以及歐巴馬政府在2011年正式提出「亞太再平衡」戰略。雖然目前中國尚未提出具體的「新型大國關係」的倡議，但中國正尋求為兩國關係尋得新的論述，並以此建構中美雙方的認知，為雙方尋得「競爭的底線」與「合作的基礎」。