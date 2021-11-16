69歲資深藝人鄭惠中爭議不斷，不但曾當眾掌摑前文化部長鄭麗君，又到前總統李登輝追思會場，對著李登輝肖像潑紅油漆慘遭拘役25天，得易科罰金2萬5千元，鄭惠中沉寂一陣子，沒想到最近再度傳出消息，竟然是她被外交部告了。

鄭惠中曾闖入李登輝追思紀念會鬧場，以裝有紅色油漆的氣球砸向前總統李登輝的肖像，遭依《刑法》毀損罪及妨害祭禮罪起訴。據《自由時報》報導，鄭惠中最近收到民事訴訟裁定，外交部要告她，而案件目前也移到台北地方法院民事庭，已經裁定不得抗告。

鄭惠中表示，她現在每個月只剩15,000左右，扣掉房租3,500元，她根本沒有錢，「願天眷顧我」，鄭惠中提到，她以前靠著低收入戶、殘障身分拿補助，沒想到有次她只是上白冰冰的節目，政府以為她的收入變多就砍補助，讓她十分無奈，感嘆生活費又少了一點。

有謠傳她還住在7000萬豪宅，鄭惠中也解釋她早在3年前就搬走了，目前住在萬華10坪的空間，目前幾乎沒有存款和財產了，所幸她上教會還可以拿到一些麵包和錢。