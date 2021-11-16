福壽(1219)董事長洪堯昆在今日舉行農糧循環-扎根未來公益贈閱記者會中說，黃小玉到今年底前都將處於高價位的情形，由於貨櫃的供應參差不齊，市場上很多人沒有貨，飼料漲價的趨勢已經難免，預期黃小玉供貨情形要到農曆年前才會有所舒解。他說，公司努力降低成本下，Q4表現應該會比Q3來好一些。

洪堯昆說，到目前為止，公司今年的表現還可以，明年營運成長動力，包括電商、寵物食品不斷成長，而畜產方面包括豬、雞隻的飼養量也會增加。福壽積極搶攻餐桌商機，除了加工食品方面外，生鮮食品的品項也在增加當中，洪堯昆指出，還會再加大研發即食品的力道，希望能推出更多產品讓消費者買單。

黃小玉近期漲勢兇，被問及是否容易轉嫁，洪堯昆指出，努力取得政府和農民的共識，業者實在是不得不反應原料飆漲的壓力，飼料漲價趨勢很難避免。公司已在很早前就開始調整原料的腳步，努力降低成本，Q4也看到了些收穫，也是營運表現能優於Q3的原因。

福壽以糧農循環經濟，創造農業新價值，不僅成功獲利，更讓環境永續。為將「食」與「農」的連結新觀念從小扎根，福壽與未來親子學習平台共同合作出版「食物變變變：神奇的農村之旅」兒童繪本，並贈閱超過1000冊給全國80所食農教育重點學校，為教學現場提供助力。洪堯昆笑著說，一開始只準備2000本要贈送，但後來又追加成5500本，希望未來每個國小都能有一本。

今(16)日公益捐贈記者會上，特別邀請農糧署署長胡忠一、國教署簡任視察陳慧玲、福壽實業董事長洪堯昆、循環台灣基金會黃育徵董事長、食農教育典範學校新北市海山國小林瑞昌校長、未來親子學習平台社長許耀雲一同出席，為糧農教育典範學校新北市海山國小林瑞昌校長、未來親子學習平台社長許耀雲一同出席，為糧農循環經濟落實校園、成就下一代永續精神作美好見證。

關於最近全球關注的糧食危機，農糧署署長胡忠一說，台灣安全庫存是30萬噸的稻米，目前有80噸的庫存，而每個月台灣需要的稻米量是10萬噸，絕對綽綽有餘，台灣稻米是面臨生產過剩，而非不足，台灣米的品質很好，價格又低，很有國際的競爭優勢，將努力把台灣米推上國際舞台。