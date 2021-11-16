好市多紅茶推出限定「祖母綠」包裝，讓網友看了全笑歪。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多骨灰罈紅茶又出新色！繼原本浪漫的蒂芬妮藍、尊爵的藍紫色，日本好市多推出限定款祖母綠，讓不少網友笑歪直呼「越來越莊嚴了」，看到會不小心自動站好。另也有網友貼出該品牌紅茶的合照，只見紅色、紫色與藍綠色的罐子擺在一起好莊嚴。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，逛日本的好市多意外發現「骨灰罈紅茶」出新顏色了，從畫面中可見，紅茶罐為祖母綠的顏色，搭配金色的LOGO，低調高級感中透出一股淡淡的莊嚴，也讓原PO忍不住驚呼「日本有出翡翠會員版」。

日本好市多的「骨灰罈紅茶」罐子顏色是經典的祖母綠，引發網友討論。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

不少網友看了紅茶罐的新顏色後驚呼，這個顏色搭配罐子的形狀，看起來更像是骨灰罈了，與藍色對比更莊嚴隆重，「沒有最莊嚴只有更莊嚴，這是翡翠限量版嗎」、「這適合熟齡人士」、「從靈骨塔變樹葬」、「越來越莊嚴」、「人瑞專屬？」、「主打高齡女性？」、「母湯，這個看到我都要站好好！」

而這款夯爆的紅茶，在台灣好市多原本販售的外包裝為蒂芬妮藍，後來轉變成極具質感的藍紫色，當時還在網路上引起話題，如今網友PO出日本限定款祖母綠，立刻吸引3千多人朝聖，也有網友跑到該紅茶的官網截圖說「大合照看起來好莊嚴！」除了大家熟悉的蒂芬妮藍，還有淡紫色與紅色的罐子。「綠色經典款；藍紫色尊榮款；蒂芬妮藍年輕款。」

另也有眼尖網友發現，原PO在日本發現的是下午茶，但台灣販售的都是早餐茶。曾買過的網友則分享，這款紅茶喝起來蠻順口的，一大罐買下來其實蠻划算的，加牛奶變奶茶也不錯喝。