「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」申請變更計畫，原本5831個塔位爆增38倍，變更成21萬8199個，引起地方反彈、恐慌（戴上容攝）

塔位突暴增38倍、備受爭議的龍巖公司「台北三芝新小基隆段山坡地殯葬設施開發案」15日再度與地方召開說明會，內容未變且無紙本資料，三芝多位里長、民代怒不可遏，市議員鄭宇恩怒批「敷衍」，環保局回應，15日是環境影響評估送審前與地方開說明會，後續將依規定審查外，也會要求其落實與地方溝通。

去年「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」申請變更計畫，原本5831個塔位爆增38倍，變更成21萬8199個，引起地方反彈、恐慌，環保局環評會當時也退回變更案，要求重新檢討綠色運輸，降低衝擊。

龍巖公司15日再度於三芝區圓山活動中心召開地方說明會，然而，申請量體仍維持約22萬個不減，現場也未提供任何紙本資料，僅簡述將以分流、接駁車等因應交通衝擊，令當地多位里長、民代相當憤怒，再度揚言抗爭到底。

「死人都比活人多，龍巖都讓我們喝死人水！」茂長里里辦公處代表陳秀蘭怒批，龍巖在三芝事業越做越大，開發面積橫跨越來越多里，影響到交通、用水、環境，錢是龍巖在賺，受苦是居民在受苦，卻也沒人給居民一個交代；圓山里葉泓文指出，說明內容完全沒講到重點，交通、地方回饋什麼都沒有，找大家來到底要幹嘛？

新北市議員鄭宇恩指出，22萬的塔位所引入的車流，可預見將對包含淡水、三芝在內造成嚴重的交通，廠商未具體提出任何交通衝擊評估資料，去年環差已經被質疑，廠商如今重新提出環評，量體沒縮減，交通衝擊還是沒評估、沒說明，實在太敷衍，居民不可能接受。

「開會流程太草率！」新北市議員蔡錦賢怒批，龍巖公司召開與地方說明會，疑特意避開議員總質詢時間，且與上次內容無任何修改，他要求民政局、環保局要介入輔導，重開會議。

環保局表示，去年已請該公司釐清爭點後，再補資料審查，而該公司後續申請撤案，今年重做環境影響評估，環保局目前未收到龍巖送件，15日是廠商與地方所開說明會，後續送審環保局將要求其落實與地方溝通，另塔位量體增加，對於交通造成的影響部分也會加強審查，以降低對環境的衝擊。