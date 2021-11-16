副市長陳子敬說，球棒看是用在哪個地方、場合，他是運動器材；如果用來打人當然是有罪。（陳世宗攝）

台中市球棒砸車打人案件頻傳，市議員林德宇、陳世凱、王立任16日在議會質詢痛批，難道拿球棒打人在台中是無罪？不然為何台中快被球棒打人的新聞淹沒，他們要求要根除背後的組織犯罪才是斷源，不是案發後才靠擴大臨檢。副市長陳子敬說，球棒看是用在哪個地方、場合，他是運動器材；如果用來打人當然是有罪。

林德宇表示，市長盧秀燕自稱台中市治安六都最好，但她上任以來暴力犯罪事件頻傳。這半年以來盧秀燕都未親自主持治安會報，發生重大案件後才會打給警察局長蔡蒼柏關心，並開記者會宣布啟動除暴專案等等，種種事實顯示盧秀燕平時根本就不重視治安。

林德宇指出，瑪莎拉蒂事件惡少已被台中市刑大以組織犯罪條例、洗錢防制法、賭博罪等罪名移送法辦，這些組織犯罪早已運作多時，卻要等海神惡少打人才抓得到。大甲球棒砸車事件也跟組織犯罪有關，他詢問此案何時通報到警察局長？

警察局長蔡蒼柏表示，昨日才曉得此案。林德宇痛批，10月30日發生的案子，警察局11月15日才獲報，實在太誇張；瑪莎拉蒂案、南屯砸店案、大甲砸車案等都是經媒體揭露後才大動作辦案，根本淪為看報辦案。

林德宇指出，暴力犯罪要等媒體揭露才辦案，組織犯罪要等成員打人砸車才能抄，這就是讓犯罪惡少認為在台中市拿球棒打人無罪，因此這些暴力事件才會一再發生。

林德宇說，惡煞事件五名犯嫌全部依組織犯罪條例、洗錢防制法、賭博罪嫌移送偵辦，這三條罪如果不是因為惡少打人，你們會去抓嗎？除了臨檢、臨檢、擴大臨檢之外，如何去嚇阻這種對於球棒聚眾砸車砸人事件？不是只有擴大臨檢，這個叫治標，治本怎麼治？若警察同仁在車上搜到球棒，可不可以？球棒是不是凶器？

警察局長蔡蒼柏表示，球棒在運動場上的話是運動器材，治本需要政府各單位共同努力，在他的觀念裡，這個最主要還是教育問題。副市長陳子敬說，球棒看是用在哪個地方、場合，他是運動器材，如果用來打人當然是有罪，陳子敬也說，這幾天新北、宜蘭、高雄、屏東、雲林其實也都有發生一些暴力犯罪事件。

林德宇等將球棒拿到副市長陳子敬面前表示，台中市快要被這種球棒打人的新聞給淹沒了，台中市的社會形象就是每天都會出現球棒砸車打人的事件。林德宇說，盧秀燕總是在事發後才開始殷勤慰問受害者、宣示打擊犯罪的決心、啟動專案擴大臨檢等等，但治安問題不是這些治標的手段可以解決。