美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平今天舉行視訊會議，哈佛大學學者戈迪溫（Steven Goldstein）上午在與立法院舉辦的座談會中指出，「拜習會」雙方將各自重申對台灣議題和對台政策的基本立場，但並不會實際討論或解決任何問題。

國民黨立委江啟臣表示，儘管美中之間有競爭關係，但雙方仍保持順暢的溝通管道，他希望拜登在電話裡再次傳達美國對台的一貫政策，繼續維持台海和平的穩定現狀。民進黨立委何志偉則說，美國與國際社會需要更清楚向中國大陸傳達不接受中方採取任何片面改變現狀的行動。

哈佛大學費正清中國研究中心與民進黨立委何志偉、國民黨立委江啟臣上午共同舉辦「拜登上任一年後的中美台關係」座談會，邀請哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）等多位美台學者視訊會議，探討拜登政府上任後的兩岸情勢及美中台關係。

「拜習會」視訊會議今天登場，外界關注兩人對談情形以及對台灣的影響，戈迪溫指出，美國總統拜登和中國國家主席習近平將各自表述立場，習近平可能再次表示台灣議題是中國內部事務，拜登則會重申美國一中政策，也就是對中和對台的基調。戈迪溫認為，雙方僅會各自表述立場，但不會有實際解決做法。

出席座談會的哈佛大學費正清中國研究中心研究員江憶恩則分享政治大學選研中心的研究，他說，這份研究分析當美國戰略清晰或模糊，將會如何影響台灣民眾對是否為了獨立與中國一戰的態度。研究指出，若中國武力犯台，而美國採取戰略清晰，明確承諾願意協防台灣時，台灣民眾願意為了獨立與中國一戰的比例增加，支持台灣獨立的比例也會升高；而當美國改採戰略模糊時，台灣民眾願意開戰的比例就會降低。

江憶恩認為，如果美國想降低中國武力犯台的風險，就必須向中國明確表達會協防台灣的態度，同時也要讓台灣方面知道，美國並不支持台獨。他表示，拜登政府需要重新平衡對中和對台雙重嚇阻的立場。

江啟臣指出，就目前來說，雖然美國政府清楚表示，支持兩岸維持現狀，但隨著軍事演習擴展到南海，美中前所未有的對抗，台灣的壓力非常大，緊張局勢如果繼續升級，將很可能達到臨界點，發生誤判與衝突，因此他對兩岸現狀是否能維持下去，十分擔憂。

何志偉則認為，美國及民主同盟可透過幾種方式表達對台支持，如讓台灣加入更多雙邊或多邊貿易協定，國際經濟整合將對地緣政治帶來更多正面影響。他說，台灣及中國都需要回到具有歷史背景的九二會談時的精神，拋棄成見與對立並進行協商，更重要的是，兩岸必須討論如何建立風險管理機制，以避免不樂見的緊張情勢升溫。