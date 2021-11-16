生活中難免會遇到一些困難，需要向別人尋求幫助，雖然朋友大多願意提供協助，不過一旦談到錢，有時就不一定了。近日《靈匣網》分享5個容易借錢給人的星座，有些星座是因為重感情，有的則是出手大方。

1.金牛座

金牛座非常重感情，他們平常雖然不會主動聯繫朋友，不過心中其實很在乎對方，只是平時懶得聯絡，金牛座不僅懶惰又遲鈍，與人交往比較慢熟，不過一旦被他們認定為朋友，就是一輩子的事情，雖然平時沒有太常聯絡，不過摯友若向他們借錢，金牛座一定會二話不說借給對方，而且傾盡全力幫助朋友。

2.巨蟹座

巨蟹座是12星座中最樂於助人的，錢財方面出手大方，不過他們也並非隨便亂借錢，由於巨蟹座非常討厭被騙，因此若想向他們借錢，絕對要非常有誠心，並且講清楚借錢的原因，由於巨蟹座心腸軟，只要看朋友在水深火熱中，絕對會盡全力幫助對方，不過若發現朋友借錢只是用於不必要的享樂，他們就會當場暴怒，甚至做出恐怖的事情。

3.射手座

射手座也很樂於助人，當朋友有難時，只要對方肯開口，他們一般都不會拒絕，而且關係越親密，他們就會越大方，一旦被他們認定為「自己人」後，射手座就會想保護對方，不過他們非常討厭借錢不還的人，甚至是無法忍受，對方原本跟他們說好何時還錢，就要履行承諾，一旦拖時間才還，彼此間就會失去信任。

4.牡羊座

牡羊座個性開朗又熱情，使他們非常不看重錢，喜歡一邊賺錢一邊玩，毫無金錢觀念，與感情相比，他們更看重與朋友的情誼，因此只要向牡羊座借錢，他們通常都不會拒絕，就算數額較大，他們也很願意借，甚至不擔心朋友不還，因此若是向他們借錢，可別辜負牡羊座對人的信任。

5.摩羯座

摩羯座為人善良，同時也很理性，當有朋友向他們尋求幫助時，摩羯座通常都很樂意幫忙，不過他們不會盲目的借錢，反而是理性思考，自己還能提供什麼幫助，才能讓朋友更早脫離困境。而且跟摩羯座借錢，一定要準備好借據，因摩羯座非常注重保障，就算雙方親如兄弟，他們也會明算帳，假若沒有履行承諾，摩羯座就可能不願意再與對方當朋友。