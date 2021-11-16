新北市警察局今（16）日舉辦「110年績優里守望相助隊」的頒獎典禮，新北市長侯友宜到場頒獎，致詞時對近來街頭暴力頻傳強力宣誓，任何人不能來挑釁新北市的治安，敢來新北市鬧事，絕對一個都不放過、一個都不輕饒！

侯友宜表示，疫情舒緩後，看到最近人心浮動，街頭發生暴力事件，新北市今年與去年比較，街頭暴力件數下降2成，而且每案必破，這是新北市警察和民力共同努力的成果，但是數據再好看、治安再穩定，仍要隨時隨著環境的丕變，看清形勢，有危機管理的能力。

侯友宜向街頭暴力宣戰。（王揚傑攝）

侯友宜說，與治安挑戰的行業在疫情舒緩後也重新復甦，我們更要全力捍衛治安，這段時間，街頭暴力讓民眾安全受到嚴重挑戰，每件案子他都要求警方立即迅速破案，他來新北市以後，成立全國首創「快打部隊」，11年來不斷提升戰鬥能量，在第一時間有效壓制犯罪，快速展現強力執法的態度，所以11年來新北市的治安穩定，甚至得到六都第一名。

侯友宜表示，面對最近街頭暴力頻傳，雖然我們的快打部隊已經升級到2.0版，能在第一時間迅速逮捕、追溯犯罪，但他還是要呼籲警察弟兄，我們更要展現出嚴正執法、強力逮捕現行犯、從快從重追溯犯罪，絕不手軟的態度，這是他當警察、當市長一貫的決心。

侯友宜握緊拳頭宣誓，任何人不能來挑釁新北市的治安，只要敢來挑釁，所有警察絕對全力打擊犯罪，不論掃黑、掃毒、掃黃，只要影響治安環境都不允許，「案件發生在哪裡，警察一定在哪裡！」警察守護市民安全，是天職、是責任，不能推卸！在新北市的街頭鬧事，絕對一個都不放過、一個都不輕饒！他會繼續和警察站在一起，一起守護新北市的安全。