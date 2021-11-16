上市櫃公司第三季財報公告申報截止，據統計，聯發（1459）、倫飛（2364）等12檔上市櫃股，或因辦理減資或因轉為獲利，第三季每股淨值回升至票面10元以上，另有7檔第三季每股淨值掉到10元以下。

依相關規定，上市櫃公司財報公告後，證交所及櫃買中心會就各公司財報進行核閱，若每股淨值回升至票面10元以上，並符合其他相關規定，股票有望恢復信用交易，反之，若跌落至10元以下則恐將遭到取消信用資格。

惟最後有哪些公司可恢復信用交易，以及可能被取消信用交易，仍有待證交所及櫃買中心於下周一（22日）公布名單，預計隔日23日起實施。

據統計，第三季每股淨值回升至10元以上的12家上市櫃公司有：聯發、倫飛、天方能源、精確、宇環、泰谷、重鵬、淳紳、辣椒、星寶國際、迅杰、欣巴巴等。

另第三季財報揭示結果，每股淨值掉到10元以下上市櫃公司有：寒舍、麗嬰房、立德、馬光-KY、藥華藥、凱碩、秋雨等。