指揮中心日前宣布，因應民眾出國需求，施打高端疫苗者可混打國際認證疫苗，國民黨立委賴士葆今質疑，高端到底是混打還是重打，衛福部長陳時中表示，基本上還是混打，因為抗體還在，但混打還是要有一定間隔，以符合安全需求。

台北市長柯文哲嗆「高端實質是重打，不是混打」，陳時中今赴立法院備詢時坦承，「講的也有他的道理在」；不過，面對賴士葆質詢時再問，高端因為沒有國際認證，開放接種者再接種國際認證疫苗所以是重打，是否有無增加保護力，陳時中改口說，「基本上還是混打」。

陳時中表示，混打實驗是看有無效力，有無增加保護力，跟安全性是兩件事情，如果說是重打代表前面沒用，混打則是因為國際認證問題，所以混打國際認證的疫苗。

賴士葆質疑，國外專家認為，打第三劑疫苗要間隔半年，指揮中心現在開放高端接種者再接種國際疫苗，等同一年要接種四劑疫苗，可以這樣做嗎？

陳時中回應，混打第三劑還是要有間隔，一般效力半年會往下降，所以要補追加，高端則是效力還在，這是兩件事情，不能混為一談，高端追加施打國際疫苗，主要是根據國人要去的國家要求。

不過，陳時中坦言，開放高端混打目前沒有科學依據，賴士葆要求陳時中要寫切結書保證，一旦國人混打後出問題要負責。陳時中回應，沒有所謂切結問題，個案有個案保護方式，他沒辦法負責任，若出問題可以依法走救濟程序。