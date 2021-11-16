受到寶鋼等報價開低，中鋼(2002)12月內銷盤價開出平低盤，為自去年7月以來，近一年半首度降價。因僅單月盤小跌，中鋼公司預期對第四季業績影響有限。中鋼認為鋼價是短期小幅修正，對明年看法仍正面，且看好美國基礎建設法案有利後續台灣鋼鐵產業。

上周，大陸寶鋼先調降12月盤價，每公噸降人民幣200～300元，越南河靜鋼廠明年1月盤價也續開低盤，其中熱軋降每公噸40美元；加上近來中國大陸鋼價走跌，並且有較多低價鋼材外銷，動搖市場信心，加上考量下游仍有鋼材庫存偏高等問題，中鋼12月內銷盤價開出平低盤，為自去年7月以來，近一年半首度降價，本次平均降幅為1.65%。展望鋼市後續，中鋼認為，目前只是短期修正，明年鋼價發展仍正向。

中鋼指出，近來中國大陸祭出限電、限產等措施，衝擊鋼鐵需求，另一方面，官方大力打煤、鐵、房等價格，使中國內部鋼鐵期貨市場、現貨市場價格大幅走弱，以致開始有低價鋼材外銷。為保持一定競爭力，中鋼也適度調降報價因應。

第四季營運方面，月盤產品占中鋼內銷營收比重約6成；中鋼10、11月月盤為平盤，12月則平均調降1.65%；惟季盤產品仍漲1.32%，加上第四季有部分訂單是相對高價訂單，整體而言，第四季平均銷售單價可望高於第三季，業績力拚維持第三季的高檔水準。

展望後續鋼價，中鋼認為，須密切觀察市場情況，尤其是中國低價鋼材外銷狀況；不過，歐美地區鋼價居高不下，日韓鋼價穩建；隨著下游庫存也正逐步去化，加上明年用鋼需求仍看成長，中鋼並不認為跌價成為趨勢、對明年鋼市行情仍看正向。

中鋼12月內銷盤價開出平低盤，中鋼今早股價下跌，鋼鐵股多持續整理，新光鋼(2031)、中鴻(2014)、燁輝(2023)等股價均隨中鋼下壓。整體而言，鋼廠今年多家獲利創新高，明年股利可期，預期明年鋼價大幅下跌之機率不高，鋼鐵股股價短期修正，若明年第一季鋼價回穩有利股價表現。