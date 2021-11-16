根據巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway Inc）周一送交的監管文件，該控股公司在第三季縮減了整體股市投資，除了出清美國默克藥廠（Merck & Co，在美加地區以外名為默沙東）股份，亦減持艾伯維公司（AbbVie Inc）和必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb Co）兩大藥廠股份。

波克夏亦出清對製藥公司Organon & Co和電信公司Liberty Global Plc的少量股份。Organon是從默克分拆出來的公司，專門生產避孕藥等女性藥品。

第三季波克夏新投資的標的則包括砸下4.75億美元買進全球最大藥品特許權投資商Royalty Pharma Plc股份，以及買進9900萬美元的地板零售商Floor & Decor Holdings股份。

受此激勵，Royalty Pharma周一盤後股價上漲逾5%。

這份監管文件就波克夏截至9月30日的美股持股變化提出詳細說明。

雖然截至9月底，波克夏仍持有3107億美元股票，但賣超高達20億美元，且今年以來一直都是站在賣方。此外，文件顯示蘋果股票約占波克夏約41%的投資，美國銀行、美國運通和可口可樂則占29%。