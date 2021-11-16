新北市土城瑞億市場內有一塊242坪的國有地，長期被民眾占用，興建違建、亂停機車，當地鄰里曾發生火警，卻因違建阻礙救災，周邊居民屢屢要求拆除未果；直至近期，市府啟動新北美樂蒂計畫才順利拆除，而區公所也與國有財產署簽定協議認養合約，將國有地改為108個機車停車格，改善以往髒亂不堪的形象。

新北市土城瑞億市場內有一塊242坪的國有地，長期被民眾占用，興建違建、亂停機車；土城區公所今與國有財產署簽定協議認養合約，將國有地改為108個機車停車格，改善以往髒亂不堪的形象。（蔡雯如攝）

土城廣明街63巷2弄原本為國產署土地，但長期遭民眾侵占使用，廢棄物堆積，並興建鐵皮違章棚架，棚架腐蝕生鏽，嚴重影響公共安全、周邊衛生環境。土城區瑞興里長蔡萬合表示，因為該塊地位在2處民宅間，夜晚燈光昏暗，又堆滿雜物，成為周邊居民厭惡的治安死角，附近平房曾經發生火災，消防車也根本找不到位置停，僅能從數百公尺的地方拉設水線救災，相當危險。

新北市土城瑞億市場內有一塊242坪的國有地，長期被民眾占用，興建違建、亂停機車；土城區公所今與國有財產署簽定協議認養合約，將國有地改為108個機車停車格，改善以往髒亂不堪的形象。（土城區公所提供）

土城區長陳國欽表示，他去年接獲里長反映，隨即到現場勘查才發現該地被違法占用20年，因此緊急聯繫國有財產署、市府等單位會勘，近期由拆除大隊拆除後，公所便立即籌措62萬元經費整地、鋪設柏油、標線畫設、簡易綠美化。

土城區公所今與國有財產署簽訂協議認養合約，為了符合周邊民眾使用需求，在國有地畫設108個機車格，經國產署同意後無償使用，後續將由公所維管認養。土城區公所補充，土城今年已經有39處閒置土地活化設置機車格，今年已累計設置580個車位，未來將繼續檢視轄內違建占用的狀況。