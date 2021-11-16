台中接連發生治安問題，美女醫師吳欣岱發文分享曾經歷的馬路糾紛，不諱言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高の都」，對此，眼科醫師黃宥嘉則發文嘲諷，立刻掀起網友議論。

美女醫師吳欣岱直言「以馬路上的文化來說，台中真的是全國腎上腺素濃度最高の都」，接著分享昔日的馬路糾紛，她透露多年前開車到台中榮總後門，叭了賴著不走的壯漢，結果對方擺出要找碴的姿態，由於當時年少輕狂個性衝，心裡只想著「老娘剛剛才鋸了幾個胸骨，濺的滿臉是血我會怕你？」接著右腳狂催油門，打算等對方走近後撞下去，結果壯漢聽到催油門聲後就回頭，她表示如果現發生同樣狀況，即便小孩在車上，油門還是一樣會踩。

黃宥嘉發文嘲諷吳欣岱。(圖/睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間 臉書)

黃宥嘉得知此事後，在臉書轉發相關報導連結，表示本日最佳留言：「壯漢是有打麻藥任你處置？」，接著嘲諷：「日子無憂無慮的人，才會講天真的話。某些環境，槍拿出來就⋯」，更強調「請理解為什麼台中市市長盧秀燕，二話不說直接彎腰90度鞠躬道歉，請查查墨西哥被毒梟槍殺的市長是因為自稱老娘，所以倖免了什麼嗎？」最後更hashtag「加油盧秀燕、加油吳欣岱」。

吳欣岱稍早也在臉書發文自嘲，「昨天上新聞獲得女流氓形象，今天特意穿溫柔洋裝，結果剛剛兩寶為了誰先上車吵架，媽媽又破功了！乖乖上班開刀，嗚」。