央視新聞報導，大陸國家主席習近平今天同美國總統拜登舉行視訊會晤。習近平強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，二是和平共處，三是合作共贏。

習近平強調，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。