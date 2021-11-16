央視新聞報導，大陸國家主席習近平今天同美國總統拜登舉行視訊會晤。習近平強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，二是和平共處，三是合作共贏。

習近平強調，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

看拜習會 美學者：雙方將重申對台立場但不會有實際解決作法
習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時
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