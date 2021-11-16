習近平：新時期中美相處 應堅持三點原則 13:082021/11/16 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中美元首視訊會晤，習近平：新時期中美相處應該堅持三點原則。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞報導，大陸國家主席習近平今天同美國總統拜登舉行視訊會晤。習近平強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，二是和平共處，三是合作共贏。 習近平強調，地球足夠大，容得下中美各自和共同發展。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。 看拜習會 美學者：雙方將重申對台立場但不會有實際解決作法 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 #習近平 #堅持 #中美 #拜登 #拜習會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 習拜是否定調中美新型大國關係 全球關注 12:312021/11/16 財經 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 10:352021/11/16 兩岸 新華社：中美兩國元首次視頻會晤 8：46開始 09:122021/11/16 兩岸 拜習對談 重大議題恐難獲共識 04:102021/11/16 焦點要聞 「拜習會」登場 外交部：繼續關注美中互動情形 11:552021/11/16 政治 大陸智庫：建構中美關係框架 應明確3底線 04:102021/11/16 國際大事 美盼拜習會化解緊張 但雙方均無意妥協 03:122021/11/16 國際 中美兩國元首視頻會晤 習近平：應該相互尊重、和平共處 09:212021/11/16 兩岸 拜習會》拜習會登場 CNN：華府不再假裝沒有圍堵北京 08:532021/11/16 國際 拜習會前夕 台灣安全淪魚肉 04:102021/11/16 時論廣場 拜習會》會前簽署1兆美元基礎設施法案 白宮曝拜登用意 11:142021/11/16 國際 兩岸熱門新聞 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 - 兩岸 名家觀點》對話鄭永年之二： 美國不可能在台灣問題上打贏中國 - 兩岸 拜習會重申台灣問題立場 習近平：世界上只有一個中國 - 兩岸 中美元首視頻會晤 陸國關學者解析時間安排背後暗藏變化 - 兩岸 拜登重申不支持「台獨」顯示台灣問題是重中之重 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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